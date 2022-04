Les orchidées de la vallée du pressoir Thouars, 30 avril 2022, Thouars.

Les orchidées de la vallée du pressoir Thouars

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 12:00:00

Thouars Deux-Sèvres

EUR Partez à la découverte de la flore thouarsaise à travers cette sortie où les orchidées sauvages sont à l’honneur. De leurs caractéristiques botaniques à leur étonnante relation avec les insectes pollinisateurs, l’orchidée sauvage n’aura plus de secret pour vous. Sortie réalisée dans la Vallée du pressoir, espace Naturel Sensible, en compagnie de naturalistes de Deux-Sèvres Nature Environnement et de la gestionnaire du site. Prévoir chaussures de randonnées et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars).

Partez à la découverte de la flore thouarsaise à travers cette sortie où les orchidées sauvages sont à l’honneur.

+33 5 49 66 42 18

Partez à la découverte de la flore thouarsaise à travers cette sortie où les orchidées sauvages sont à l’honneur. De leurs caractéristiques botaniques à leur étonnante relation avec les insectes pollinisateurs, l’orchidée sauvage n’aura plus de secret pour vous. Sortie réalisée dans la Vallée du pressoir, espace Naturel Sensible, en compagnie de naturalistes de Deux-Sèvres Nature Environnement et de la gestionnaire du site. Prévoir chaussures de randonnées et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars).

Deux Sèvres Nature Environnement

Thouars

dernière mise à jour : 2022-04-02 par