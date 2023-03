Atelier création d’un Kokedama Les Orchidées de Courgenay (serre au fond à gauche) Courgenay Courgenay Catégories d’Évènement: Courgenay

Yonne

Atelier création d'un Kokedama EUR 40 Rue Léopold Javal Les Orchidées de Courgenay (serre au fond à gauche) Courgenay Yonne

2023-03-25 – 2023-03-25

Les Orchidées de Courgenay (serre au fond à gauche) 40 Rue Léopold Javal

Courgenay

Yonne Courgenay . EUR 35 35 Samedi 25 mars à 9h : Atelier création d’un KOKEDAMA Le « Kokedama » est un art végétal japonais qui consiste à enrober de mousse les racines d’une plante pour un effet très naturel.

Vous repartirez avec votre belle création contenant 1 orchidée. Durée : 1h

Tarif : 35€ par personne Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : aline89.odp@gmail.com Précisez dans le mail les informations suivantes :

– type d’atelier souhaité, date et heure

– nombre de participants

– nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail de chaque participant aline89.odp@gmail.com Les Orchidées de Courgenay (serre au fond à gauche) 40 Rue Léopold Javal Courgenay

