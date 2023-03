Ventes d’orchidées à la serre Les Orchidées de Courgenay Courgenay Catégories d’Évènement: Courgenay

Yonne

Ventes d’orchidées à la serre Les Orchidées de Courgenay, 24 mars 2023, Courgenay . Ventes d’orchidées à la serre EUR 40 Rue Léopold Javal Les Orchidées de Courgenay Courgenay Yonne Les Orchidées de Courgenay 40 Rue Léopold Javal

2023-03-24 – 2023-03-24

Les Orchidées de Courgenay 40 Rue Léopold Javal

Courgenay

Yonne . EUR Les Orchidées de Courgenay vous ouvrent les portes de leurs serres pour des ventes du vendredi 24 au dimanche 25 mars 2023. Pour les personnes qui ne pourraient pas venir directement à la serre, une vente éphémère d’orchidées en ligne sera expérimentée en parallèle du week-end à la serre. es orchidées proposées en quantité limitées seront publiées sur le site https://www.orchidee-diffusion.com/ à partir du 23 Mars, jusqu’au 28. Les colis seront expédiés les 28 et 29 mars. Les Orchidées de Courgenay 40 Rue Léopold Javal Courgenay

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Courgenay, Yonne Autres Lieu Courgenay Adresse Courgenay Yonne Les Orchidées de Courgenay 40 Rue Léopold Javal Ville Courgenay Departement Yonne Tarif EUR Lieu Ville Les Orchidées de Courgenay 40 Rue Léopold Javal Courgenay

Courgenay Courgenay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgenay /

Ventes d’orchidées à la serre Les Orchidées de Courgenay 2023-03-24 was last modified: by Ventes d’orchidées à la serre Les Orchidées de Courgenay Courgenay 24 mars 2023 40 Rue Léopold Javal Les Orchidées de Courgenay Courgenay Yonne Les Orchidées de Courgenay Courgenay Yonne

Courgenay Yonne