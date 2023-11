Les Orch’idées d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Orch’idées d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 12h30

Le samedi 18 novembre 2023

de 13h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Participez en famille à des échanges riches et ludiques autour des orchidées avec des passionnés de plantes ! Une

journée d’animations à destination des enfants et des adultes vous

est proposée le samedi 18 novembre 2023. Un évènement gratuit à ne pas manquer pour les familles souhaitant découvrir

l’étonnante famille des orchidées. Cette animation se déroulera dans le

remarquable site du Jardin des serres d’Auteuil.

Un lieu insolite avec des serres historiques abritant plus de 5000 espèces

végétales tropicales originaires du monde entier. Programme : – Plusieurs activités

pédagogiques seront proposées afin de découvrir les orchidées.

Enfants et

parents pourront apprendre à reconnaître une orchidée, puis seront guidés au

travers de petits jeux de manière à comprendre les modes de vie des plantes de cette famille ainsi que leurs liens avec l’homme. – Un atelier

rempotage: vous pouvez apporter votre orchidée qui nécessite d’être

rempotée, des spécialistes vous guideront afin de procurer les meilleures

conditions de culture à votre plante. Nous fournissons uniquement le substrat. Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

