**Au contraire, notre région est riche de magnifiques orchidées sauvages qui font partie intégrante de notre patrimoine naturel, avec une grande valeur écologique.** **Venez à la leur rencontre pour apprendre à les connaître et à les préserver. Sur inscription.** **À Bordeaux centre, rendez-vous communiqué à l’inscription.** **Tout public**

Si pour beaucoup d’entre nous, elles évoquent avant tout ces beautés exotiques, vendues comme des petits pains sur les étals des jardineries, les orchidées ne sont pas que des plantes de salon ! . Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

