Les Orages / Écoute la pluie tomber, 29 mai 2022, .

Les Orages / Écoute la pluie tomber

2022-05-29 – 2022-05-29

Lectures musicales avec Sylvain Prudhomme, Albin de la Simone et Olivia Ruiz.



20h30

Les Orages



Les Orages, c’est d’abord le titre d’un recueil de nouvelles de Sylvain Prudhomme paru l’an dernier où des individus, femmes et hommes, sont confrontés à des choix, à des instants décisifs où leur vie vacillante peut basculer. Un univers littéraire teinté de finesse et de mélancolie qui s’accorde parfaitement avec celui, musical et poétique, du chanteur et compositeur Albin de la Simone.

Ces deux-là n’ont eu aucun mal à mêler leurs voix pour tisser les histoires de vie qu’ils écrivent, prolongeant les mots de l’un par les mélodies raffinées et les chansons de l’autre, nous transportant avec un pessimisme joyeux sur le fil fragile de nos existences. Ensemble, ils révèleront avec douceur les éclaircies qui suivent inévitablement les orages avec, à la nuit tombée, une belle surprise qui apparaîtra délicatement sur l’écran du fort Saint-Jean…



Lecture musicale créée aux Correspondances de Manosque en 2021.



À lire : Sylvain Prudhomme, Les Orages, coll. L’Arbalète, Gallimard, 2021.

À écouter : Albin de la Simone, Happy end, Tôt ou tard, 2021.



22h

Écoute la pluie tomber



Après avoir fait son entrée en littérature avec La Commode aux tiroirs de couleurs, vaste fresque familiale sur fond de guerre d’Espagne ayant remporté un immense succès public, la chanteuse et désormais romancière Olivia Ruiz continue d’explorer ses origines espagnoles. Son deuxième roman, Écoute la pluie tomber, paraît en même temps que débute le festival Oh les beaux jours !, ce qui constitue l’occasion rêvée de lui en proposer une lecture sur scène. On y retrouve la verve et l’énergie de personnages féminins en proie aux tourments de l’histoire. Accompagnée par ses complices musiciens, David Hadjadj et Vincent David, Olivia Ruiz fera entendre son texte en y mêlant ses propres chansons. Nul doute que sa belle énergie méditerranéenne viendra clore avec bonheur ce long week-end littéraire.



À lire : Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber, JC Lattès, 2022.

Sylvain Prudhomme, Albin de la Simone et Olivia Ruiz, pour des lectures musicales.

https://www.mucem.org/programme/les-orages-ecoute-la-pluie-tomber

