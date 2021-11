Saint-Jean-de-Braye Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Loiret, Saint-Jean-de-Braye Les Oracles du Phono Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

le dimanche 12 décembre à 17:00

* **Nicolas Fourgeux** (sax ténor) * **Michel Bonnet** (trompette) * **Benoît de Flamesni**l (trombone) * **Christophe Davot** (guitare) * **Nicolas Montier** (sax basse) * **Stan Laferrière** (batterie). Nicolas Fourgeux, jeune saxophoniste dijonnais, s’est entouré de musiciens expérimentés, Nicolas Montier et Stan Laferrière avec lesquels il a écrit des arrangements pour mettre en valeur le répertoire des années 20 et 30 tout particulièrement, Jelly Roll Morton et Fletcher Henderson. Nicolas Fourgeux est lui-même un très bon soliste influencé par Coleman Hawkins et ses musiciens tous des solistes de première grandeur. **Ce concert fera l’objet d’une captation audio en vue de faire un CD.** **Un « CD Live » qui promet !**

Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T19:00:00

