Les opportunités professionnelles qu’offre le numérique + présentation des Google Career Certificates / Formez-vous à un métier d’avenir dans le n… Loudéac Loudéac, vendredi 2 février 2024.

Alors que le secteur numérique transforme notre économie et nos métiers, cette conférence met en lumière les tendances de recrutement et les opportunités professionnelles qu’il offre en vous emmenant la découverte de ses nouveaux métiers.

Objectifs d’apprentissage :

Comprendre les changements sur le marché du travail

Découvrir les tendances de recrutement dans le numérique

Découvrir les métiers du numérique et les opportunités professionnelles

Présentation des Google Career Certificates: Formez-vous à un métier d’avenir dans le numérique !

Démarquez-vous en obtenant un Google Career Certificate ! Cette présentation vous montrera tout ce qu’il est possible d’accomplir avec le programme Google Career Certificate. Boostez votre carrière professionnelle grâce aux nombreuses formations dispensées par le programme et étoffez vos compétences dans des domaines tels que l’analyse de données,

Quelles opportunités professionnelles offre le numérique et présentation du programme Google Career Certificates

Conférence de 10h à 11h30

Lien visio conférence sur MEET : http://meet.google.com/kcf-mpex-sfo

