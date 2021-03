Aoste 1 Place Deffeyes 11100 Aoste Aoste Les opportunités de la Francophonie ! Les expériences universitaires et professionelles des Valdôtains à l’étranger 1 Place Deffeyes 11100 Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

1 Place Deffeyes 11100 Aoste, le jeudi 18 mars à 17:00

[http://www.youtube.it/user/consvda](http://www.youtube.it/user/consvda)p://www.consiglio.vda.it)ns qui ont profité de la francophonie pour leur carrière universitaire et leur affirmation professionnelle. Six personnalités à découvrir, avec des ambitions et des parcours différents, mais toutes avec un point commun : la langue française !

Il sera possible de suivre la conférence sur :

le site du Conseil régional www.consiglio.vda.it,

la chaîne YouTube www.youtube.it/user/consvda,

la page Facebook du Conseil régional [https://www.facebook.com/consigliovalledaosta](https://www.facebook.com/consigliovalledaosta),

la page Facebook du Conseil des Jeunes Valdôtains [https://www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains](https://www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains),

la chaîne 15 de la télévision numérique TV Vallée (rediffusion le jour suivant à 21h)

Le public pourra envoyer des questions sur le sujet ou directement des questions à poser aux participants, jusqu’à 18h du jour même, au courriel [conseiljeunesvaldotains@gmail.com](mailto:conseiljeunesvaldotains@gmail.com).

Activité organisée par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste avec la collaboration de l'association « Conseil des Jeunes Valdôtains ». Conférence : dialogue avec des Valdôtains qui ont profité de la francophonie pour leur carrière universitaire et leur affirmation professionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T17:00:00 2021-03-18T18:30:00

