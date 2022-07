LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Catégories d’évènement: Aude

Saint-Polycarpe

LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT Saint-Polycarpe, 10 août 2022, Saint-Polycarpe. LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT

Chemin du Casse Saint-Polycarpe Aude A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin

2022-08-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-10 21:00:00 21:00:00 Saint-Polycarpe

Aude Saint-Polycarpe EUR 11 Vins bio à cheval.

Démonstration du travail des chevaux à la vigne, dégustation de 3 vins bio au choix, dégustation de fromage de chèvre bio, dégustation de viande de bœuf bio (le tout compris dans l’entrée) avec en plus la possibilité de se restaurer sur place de 18h30 à 21h. gresvaillant@gmail.com +33 6 72 15 34 38 Saint-Polycarpe

dernière mise à jour : 2022-07-07 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Polycarpe Autres Lieu Saint-Polycarpe Adresse Chemin du Casse Saint-Polycarpe Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Limouxin Ville Saint-Polycarpe lieuville Saint-Polycarpe Departement Aude

Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-polycarpe/

LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT Saint-Polycarpe 2022-08-10 was last modified: by LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT Saint-Polycarpe Saint-Polycarpe 10 août 2022 Chemin du Casse Saint-Polycarpe Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Limouxin

Saint-Polycarpe Aude