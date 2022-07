LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT

LES OPEN CAVES – DOMAINE DU GRÈS VAILLANT



2022-08-03 – 2022-08-03 Vins bio à cheval.

Démonstration du travail des chevaux à la vigne, dégustation de 3 vins bio au choix, dégustation de fromage de chèvre bio, dégustation de viande de bœuf bio (le tout compris dans l’entrée) avec en plus la possibilité de se restaurer sur place de 18h30 à 21h. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

