2022-08-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-10 20:30:00 20:30:00 Apéritif dans notre parc.

Visite de la propriété, dégustation de nos 3 vins dans notre parc, planche de charcuterie et fromage locaux inclus de 18h30 à 20h30.

Sur réservation 48h à l'avance ; capacité d'accueil limitée.

