Les open caves au Domaine des Masques 2021-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 19:00:00 19:00:00 Domaine des Masques Chemin Maurély

Dans le magnifique cadre naturel du plateau du Cengle, en contrebas de la montagne Sainte-Victoire, venez découvrir le remarquable domaine et déguster les vins issus de ce terroir d'exception. Visites du domaine, dégustation au sein des chais et chariots à glaces accueil@domainedesmasques.com

