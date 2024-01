« AUTOUR DE CAMILLE SAINT-SAËNS, COMPOSITEUR GLOBE-TROTTEUR » À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS LES ONDINES Changé, samedi 13 janvier 2024.

Début : 2024-01-13 19:00:00

Prélude et spectacle autour de Camille Saint-Saëns, compositeur globe-trotteur

Il y a juste un siècle, Camille Saint-Saëns, compositeur de la célèbre Danse macabre, du Carnaval des animaux et d’un nombre invraisemblable de pièces s’éteignait à Alger, une des destinations favorites de ce véritable globe-trotter. C’est toute son œuvre, plurielle et intemporelle, qui sera mise ici en valeur à travers une conférence de Frédéric Racine (professeur de trompette au CRD de Brive), un concert de musique de chambre et un spectacle professionnel de la compagnie L’Arsenal d’apparitions.

Conférence tout public le jeudi 11 janvier – 18h30 – Salle orchestre 1 – Le Quarante (Entrée libre)

– 17h30 prélude, 19h spectacle

Tarif 5€ / 8 €

– Tout public

– Réservation au 06 63 33 35 19 ou larseladapparitions@gmail.com

LES ONDINES Place Christian d’Elva

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire



