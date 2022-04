Les Ondes Trets, 17 septembre 2022, Trets.

Les Ondes Rue Cadry Eglise Notre -Dame de Nazareth Trets

2022-09-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-17 21:45:00 21:45:00 Rue Cadry Eglise Notre -Dame de Nazareth

Trets Bouches-du-Rhône Trets

Un tuilage de pièces de Couperin et Debussy, d’un monde sonore à l’autre, miroirs… Le lien entre Debussy et Couperin réside dans la poésie du choix des titres, dans la contemplation de paysages.

En faire une oeuvre complète, dans un son continu, dans l’idée que la musique ne s’arrête pas à des dates, des styles ou des époques est la volonté de ce programme.

“Les Ondes” entremêle des pièces qui font écho les unes dans les autres, jusqu’à se perdre dans les époques et ne garder que l’empreinte d’une poésie commune entre ces deux maîtres.

Les Ondes avec Amandine HABIB au piano.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

