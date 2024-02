Les Ondes, pollutions invisibles Adresse de la MCE : 48 BD Magenta 35000 Rennes (tout proche de la gare sncf) Rennes, vendredi 23 février 2024.

Qui est Anthony BRUN-MAESTRONI ?

A travers son parcours d’ingénieur devenu électro-hypersensible (EHS), Anthony partage le fruit de ses recherches sur ces effets nocifs qui sont passés sous silence.

Nous profitons de son passage en Bretagne, où il vient présenter son livre, pour vous proposer de le rencontrer le temps d’une conférence sur le sujet des ondes et de leurs effets délétères sur le vivant.

Le vendredi 23 février prochain, à la Maison de la Consommation et de l’Environnement, en centre-ville de Rennes.

Entrée libre, dans la limite de 80 personnes

