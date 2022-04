Les Ondées Caen, 4 juin 2022, Caen.

Les Ondées Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 19:00:00 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö s’associe avec l’association étudiante ACT’Ifs Campus 3 pour vous proposer une journée inédite avec Les Ondées !

Retrouvez le samedi 4 juin, dès 14h00 sur l’esplanade du Cargö, un village culturel associant musiques, vie étudiante et développement durable ! Dans une ambiance conviviale et festive, profitez d’animations tout public, d’exposition, d’espace détente et bien plus encore !

Enfin, Les Ondées seront rythmées par une programmation très riche avec le rap déroutant et touchant de Spider Zed, la poésie sensuelle aux influences hip-hop et soul de A2H l’électro apéro déjanté du Son Vert ou encore le hip-hop expérimental de Jyeuhair . Un dj set complétera la programmation pour clôturer cette journée festive !

Source : Le Cargö

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

