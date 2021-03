LES OMBRES DE MONTPELLIER, VISITE HORRIFIQUE, 10 mars 2021-10 mars 2021, Montpellier.

LES OMBRES DE MONTPELLIER, VISITE HORRIFIQUE 2021-03-10 – 2021-04-09

Montpellier Hérault

La terre d’ici est une terre ancienne, et les légendes de Montpellier sont bien plus anciennes que la ville elle-même.

Des peuples disparus aux cultes terrifiants, des entités de cauchemar, une musique qui perce le voile des dimensions… et bien sûr un livre maudit !

Découvrez ces histoires et d’autres encore au long de ce parcours singulier, qui vous mènera du Peyrou à l’université de médecine en passant par le dédale tortueux des anciennes rues médiévales de la ville. Inspirée autant du folklore local que des œuvres de Poe ou Lovecraft, c’est la visite idéale pour celles et ceux qui aiment frissonner !

Infos pratiques :

Départ promenade du Peyrou

Durée 1h30 env.

5 personnes maximum, masque obligatoire

À partir de 12 ans

Le guide fournit du gel hydroalcoolique

Tout le parcours se fait en extérieur

