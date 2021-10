Les ombres de la rue Soissons, 6 novembre 2021, Soissons.

Les ombres de la rue Soissons

2021-11-06 – 2021-11-06

Soissons Aisne Soissons

7 7 Il fait nuit, on photographie! Le brouillard, le ciel gris sont prétexte à de belles images. La nuit aussi!

En ville, la lumière artificielle des éclairages publics réécrit les formes et les volumes. Tout est différent….On s’étonne de trouver de la poésie dans les marquages au sol, les grilles de clôture. Peu à peu, l’oeil apprend à trouver des éléments de contraste et la facilité d’utilisation du téléphone portable rend l’exercice amusant….

+33 3 23 93 30 56

pixabay

Soissons

dernière mise à jour : 2021-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons