« Les ombres blanches » – Rencontre avec Dominique Fortier Centre culturel canadien, 16 janvier 2023, Paris.

Le lundi 16 janvier 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Le Centre culturel canadien vous invite à une rencontre exceptionnelle avec l’écrivaine québécoise Dominique Fortier. Après le succès de « Les villes de papier », lauréat du prestigieux Prix Renaudot Essai en 2020, l’autrice replonge dans l’univers de la poétesse Emily Dickinson dans son nouvel ouvrage « Les ombres blanches » publié aux éditions Grasset.

Dans ce roman profond et envoûtant, Dominique Fortier raconte la grande aventure qui mènera ses héroïnes anonymes à faire paraître les poèmes d’Emily Dickinson pour la première fois. Un texte lumineux sur le deuil, l’absence, la poésie, le pouvoir des mots et l’importance de la littérature portée par des voix de femmes.

Emily Dickinson aurait pu ne jamais être qu’un nom étranger. Celui d’une femme, américaine, moins connue pour son talent littéraire que pour avoir passé la majeure partie de sa vie confinée chez elle. Puisqu’elle s’était toujours farouchement refusée à voir ses écrits publiés, rares sont ceux qui savaient, de son vivant (1830-1886), qu’Emily était aussi une formidable poète.

Peu avant son décès, elle demande à sa soeur Lavinia de brûler tous ses papiers personnels. Mais lorsque cette dernière découvre dans sa chambre des centaines de poèmes renversant de beauté, griffonnés sur des morceaux d’enveloppes ou d’emballages, elle est à la fois sidérée et incapable de lui obéir.

Jusqu’où la volonté des morts peut-elle changer l’existence des vivants ? Ne pas les suivre, est-ce les trahir ? Et si les mots pouvaient faire revivre les disparus – et celles et ceux qui leur survivent ? Lavinia choisit la vie.

Dominique Fortier est écrivaine et traductrice québécoise. Elle publie en 2008 son premier roman, Du bon usage des étoiles (Alto, 2008 ; Les Éditions de La Table ronde, 2011) lauréat du Prix Gens de mer / Étonnants voyageurs. Elle a reçu en 2016 le Prix littéraire du Gouverneur général, la plus haute distinction littéraire au Canada, pour son roman Au péril de la mer (Alto, 2016 ; Les Escales, 2019), et en septembre 2020, en France, le Prix Renaudot Essai pour Les villes de papier (Grasset).

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/les-ombres-blanches/ 0144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/les-ombres-blanches/

Dominique Fortier par Carl Lessard