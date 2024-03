Les Olympiades Verticales – Spectacle sportif Halle Verrière de Meisenthal Meisenthal, jeudi 27 juin 2024.

Les Olympiades Verticales – Spectacle sportif Cette production sportive et humoristique réunit les athlètes et leurs coachs, un animateur star et un consultant sportif ingérable, ainsi qu’un musicien dont le génie s’ignore ! Jeudi 27 juin, 10h00 Halle Verrière de Meisenthal Entrée libre / Gratuit

Début : 2024-06-27T10:00:00+02:00 – 2024-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-27T10:00:00+02:00 – 2024-06-27T11:30:00+02:00

→ Dans le cadre du passage de la Flamme Olympique à Meisenthal

Cette production réunit les athlètes et leurs coachs, un animateur star et un consultant spor- tif ingérable, ainsi qu’un musicien dont le génie s’ignore !

Alors que Gérard Rollsroyce se débat avec les écarts éthiques et journalistes de son comparse consultant Philippe Chiandeloro, ancien cham- pion de tapinage artistique vertical, le public ap- porte son soutien indéfectible au sportif «local de l’étape» : Sébastien Gropetto.

Mais qu’en est-il de ce mystérieux népalais inscrit au dernier moment ? Jusqu’où ira son ascension fulgurante vers le podium ? Surpassera-t-il les performances de Natacha Miaou ? Donnera-t-il le pion aux mauvais perdants : le dangeureux couple Kalashnikov ? Survivra-t-il à l’épreuve finale ? Syl- vain Reloud, musicien recruté pour «ambiancer» la compétition, parviendra-t-il à jouer l’hymne qui démontrera aux yeux du monde la qualité de son oeuvre ?

Nous sommes en droit, public et téléspectateurs de ce spectacle en mondovision, de nous deman- der si toutes les épreuves ont bien été validées par la Commission «Angoisse, Vertige et Sécuri- té». Notamment celle qui avait causé l’accident de Gilbert Lacrêpe, qui fera tout mais surtout n’im- porte quoi pour avoir son moment de gloire lors de ces Olympiades Verticales.

Les épreuves se succèderont à une cadence in- fernale jusqu’à l’envolée lyrique et non feinte du musicien officiel des Olympiades Verticale, qui aura eu bien du mal à faire reconnaître son talent…

Halle Verrière de Meisenthal Site Verrier de Meisenthal, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 0387968291 https://halle-verriere.fr https://www.facebook.com/halleverriere.meisenthal;https://www.instagram.com/halleverriere_meisenthal/ La verrerie de Meisenthal a rythmé la vie du petit bourg lorrain de 1711 à 1969. Ses deux siècles et demi d’histoire ouvrière auront été témoins de la collaboration entre Emile Gallé – l’un des pionniers de l’Art nouveau – et les verriers virtuoses de Meisenthal.

Deux des bâtiments qui constituent cet ancien site industriel sont réaménagés au début des années 90, l’un en Musée du Verre et du Cristal, l’autre en Centre International d’Art Verrier (CIAV). Le troisième bâtiment, l’ancienne unité de production, que l’on nomme aujourd’hui la Halle Verrière est devenue, grâce à une première tranche de travaux de mise en sécurité et de valorisation de la friche – réalisés entre 2004 et 2005 dans le respect de sa mémoire industrielle et ouvrière – ainsi qu’à une phase de réhabilitation de l’ensemble du site verrier inaugurée en 2019, la Halle Verrière est aujourd’hui un lieu de création et de diffusion culturelle pluridisciplinaire, fortement implanté dans son territoire, avec un rayonnement important auprès du public et des artistes.

La salle de spectacle (de type Scène de Musiques Actuelles), d’une capacité de 340 places assises et 900 places debout, permet d’accueillir dans des conditions de confort optimal les artistes, qu’ils soient musiciens, comédiens, circassiens, danseurs, etc. Cette « Boîte Noire » nouvelle génération, est notamment dotée de gradins rétractables et d’une scène biface modulable et mobile permettant d’augmenter la jauge jusqu’à 3000 places debout dans la configuration la plus grande.

Pour répondre aux exigences des artistes et du public en matière de son et lumières, ce nouvel espace est un condensé d’innovations architecturales et techniques. Côté son, le système de diffusion Line Array JBL VTX-A8 rassemble toutes les plus récentes évolutions dans le domaine du Line Array, il est accompagné d’une console Soundcraft VI 5000. Côté lumières, des machines automatiques MARTIN ont été installées et des projecteurs traditionnels ROBERT JULIA pourront être utilisés lors des spectacles programmés dans toutes les configurations. En complément de cette nouvelle salle, un bar fixe et équipé permettra au public de se restaurer pendant les spectacles. Cet espace, de 150 places, offre également la possibilité de proposer au public une configuration beaucoup plus intimiste.

Le choix de rassembler en un même lieu, plusieurs disciplines artistiques autour de missions communes de création, de sensibilisation artistique et de diffusion, découle de l’intention de croiser les publics, de les attirer vers de nouvelles découvertes culturelles et de leur permettre de rencontrer artistes et créateurs ; d’autant qu’en milieu rural l’offre en la matière est essentielle.

La programmation s’attache à mettre à l’honneur tant des artistes de renom que de jeunes créateurs. Plusieurs rendez-vous annuels sont désormais fortement identifiés : le festival de théâtre de rue Demandez-Nous la Lune !, le festival itinérant Il été une fois…, le festival jeune public Wowox, les concerts de musiques actuelles labellisés Rock à l’Usine (accueillant jusqu’à 3000 personnes), des expositions d’art contemporain, ainsi que des spectacles, concerts et actions d’éducation artistique et culturelle tout au long de l’année. En moyenne, ce sont plus de 50 événements publics par an qui sont accueillis, coordonnés et/ou financés par la Halle Verrière de Meisenthal.

© Compagnie In Fine