Les Olympiades théâtrales du Studio d’Action théâtrale Théâtre le Galpon, 14 septembre 2021, Petit-Lancy.

Les Olympiades théâtrales du Studio d’Action théâtrale

du mardi 14 septembre au dimanche 28 novembre à Théâtre le Galpon

2021 est une année spéciale pour nous, parce ce que nous célébrons les trente-cinq ans de la compagnie ! Nous mettons toute notre énergie afin de célébrer ces dates importantes avec notre public, mais aussi pour clore une recherche commencée il y a déjà cinq années. Nous vous présentons six spectacles qui sont le résultat d’un travail sur la choralité au théâtre, une problématique qui concerne non seulement la forme artistique, mais qui interroge aussi la conception de l’organisation théâtrale basée uniquement sur des rapports comédien.ne.s/salaires/importance du rôle. Une choralité où il n’y a pas de place pour premiers ou seconds rôles. Une choralité où chaque personnage est multiple, une multiplicité qui donne l’occasion de chercher la polyphonie des voix, des rôles. Nous vous présentons une partie du « répertoire » que notre compagnie a produit pendant ces cinq dernières années avec Marie Brugière, Sebastien Olivier, Arnaud Mathey, Justine Ruchat, Hector Salvador, Solange Schifferdecker et Clara Brancorsini, collaboratrice du SAT depuis 25 années. Six spectacles constituent ces Olympiades théâtrales : Clytemnestre, Cassandre Hallucinée, Moins de marbre que de béton, Tu n’Obéiras point !, Une nuit de Folie Ordinaire et Horrendous Banquet

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

Public de toutes les sensibilités, unissez-vous et venez aux olympiades théâtrales du SAT

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy



