Les Olympiades Insolites – Festival Aire de jeux du Chaubourot Flavigny-sur-Moselle, samedi 22 juin 2024.

Les Olympiades Insolites – Festival Venez participer en famille aux Olympiades Insolites de Moselle et Madon à Flavigny-sur-Moselle. Un ensemble d’activités vous attendent ! Samedi 22 juin, 14h00 Aire de jeux du Chaubourot Entrée libre, sans réservation

Début : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

Un projet de la Communauté de Communes Moselle et Madon et de la compagnie La Chose Publique

Le 22 juin 2024 venez participer en famille aux Olympiades Insolites de Moselle et Madon à Flavigny. Dès 14h vous pourrez mesurer votre taux d’amusement lors de la compétition sportive décalée par équipe avec notamment la compagnie la Mince Affaire avec son P’tit Coin Coin et son Grand Prix de la Moulinade. A 16h30 vous assisterez aux Surprises Olympiques, une succession de flashmobs réalisées par la Chose Publique avec différents partenaires du territoire et arbitré par les comédien.ne.s de la compagnie Crache Texte. A 18h30 le spectacle Plouf et Replouf de la compagnie Super Super vous emmènera dans les profondeurs de la natation synclownisée et à 21h Les P’tits C.U.L.S. de la Chose Publique vous fera vivre une soirée rythmée, drôle et sportive !

Aire de jeux du Chaubourot Rue du Chaubourot, 54630 Flavigny-sur-Moselle Flavigny-sur-Moselle 54630 Meurthe-et-Moselle Grand Est

©Ruben Silozio