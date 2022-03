LES OLYMPIADES ENFANTS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LES OLYMPIADES ENFANTS Agde, 4 mai 2022, Agde. LES OLYMPIADES ENFANTS Agde

2022-05-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-04 17:00:00 17:00:00

Agde Hérault 5 5 EUR Moment de jeu pour les enfants et moments de détente pour les parents!

Des équipes composées de 4 enfants seront définies afin de participer à de multiples activités aquatiques et nautiques.

Pendant ce temps, les parents qui auront inscrit leur(s) enfant(s) bénéficieront d’un moment de détente au Spa avec une remise de 3€.

>Payant Olympiades pour enfants. Multiples activités aquatiques et nautiques. Les parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) profiteront pendant ce temps là d’un moment de détente au spa à un tarif préférentiel de 14€ au lieu de 17€. +33 4 67 35 32 00 Moment de jeu pour les enfants et moments de détente pour les parents!

Des équipes composées de 4 enfants seront définies afin de participer à de multiples activités aquatiques et nautiques.

Pendant ce temps, les parents qui auront inscrit leur(s) enfant(s) bénéficieront d’un moment de détente au Spa avec une remise de 3€.

>Payant Agde

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

LES OLYMPIADES ENFANTS Agde 2022-05-04 was last modified: by LES OLYMPIADES ENFANTS Agde Agde 4 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault