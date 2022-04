Les Olympiades du vivre ensemble Complexe sportif Montbauron Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Organisée par l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble en partenariat avec la Ville de Versailles et le Conseil Départemental des Yvelines ainsi que de nombreux partenaires, la manifestation a pour objectif de développer l’esprit du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs. Outre la découverte de nombreuses activités sportives, accessibles tous, les Olympiades du vivre ensemble constituent également un puissant levier d’inclusion en direction des clubs locaux. C’est le grand rendez-vous des valides et non-valides! Chaque année les Olympiades du vivre ensemble réunissent près de 1200 participants dont près de 650 personnes en situation de handicap. Complexe sportif Montbauron 24 allée Pierre de Coubertin, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

