Les Olympiades du Golf Varaville, samedi 6 avril 2024.

Les Olympiades du Golf Varaville Calvados

Participez aux Olympiades organisées dans le cadre de la semaine olympique et paralympique du Golf de Cabourg le Hôme.

Initiation de 11h00 à 12h00 et début des olympiades à 12h30.

Remise des prix et cocktail à 17h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06

Golf Cabourg-Le Hôme

Varaville 14390 Calvados Normandie

L’événement Les Olympiades du Golf Varaville a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge