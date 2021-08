Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Les Olympiades du Châtelet Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Les Olympiades du Châtelet Les Allues, 8 août 2021, Les Allues. Les Olympiades du Châtelet 2021-08-08 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-08 Place du Châtelet Méribel-Mottaret

Les Allues Savoie Les Allues Venez relever les défis que vous lanceront les commerçants et restaurateurs du Châtelet. Circuit vélo, Quizz, jeux d’obstacles, et de nombreux autres défis vous attendent ! Vous devez être en équipe de deux et les inscriptions se font sur place. +33 6 69 25 60 99 dernière mise à jour : 2021-07-30 par Méribel Tourisme

