Paris En ligne / online Paris Les Olympiades de TAPIS En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Olympiades de TAPIS En ligne / online, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Les Olympiades de TAPIS

En ligne / online, le mercredi 30 juin à 20:00

Tapis a le plaisir de vous annoncer le retour d’un événement, les Olympiades ! Venez concourir en équipes de 4 personnes au sein des 6 épreuves de jeux en ligne. Vous y trouverez notamment : Code Name, une bataille Navale, Master of the Grind, un Blind Test, Skribble.io et enfin une épreuve Surprise. Retrouver nous 30/06/2021 à 20h. Il est possible de s’inscrire seul ou accompagné, n’hésitez pas à prévenir vos amis, votre famille ou toute autre personne avec qui vous aimez jouer ! Pour s’inscrire il est impératif de remplir ce formulaire : [https://tinyurl.com/OlympiadesV2](https://tinyurl.com/OlympiadesV2)

Sur inscription

Venez concourir en équipes de 4 personnes au sein des 6 épreuves de jeux en ligne. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T20:00:00 2021-06-30T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris