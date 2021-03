Paris En ligne / online Paris Les Olympiades de Tapis En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bonsoir tout le monde, Tapis a le plaisir de vous annoncer l’organisation de ses Olympiades !

4 joueurs par équipe, 7 épreuves.

Le programme sera le suivant :

– Une épreuve de « Tic Tac Boom »

– Une épreuve de culture générale

– Une épreuve « Petit bac »

– Une épreuve blind test

– Une épreuve de dessin

– Une épreuve « Code Names »

– Une épreuve mystère ! 20/03/21 – 20h Il est possible de s’inscrire seul ou accompagné, n’hésitez pas a prévenir vos amis, dans le cas d’une inscription individuelle nous nous occuperons de former votre équipe, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles têtes ! Pour s’inscrire, c’est via ce formulaire :

[https://bit.ly/OlympiadesTapis2021](https://bit.ly/OlympiadesTapis2021)

Sur inscription

2021-03-20T20:00:00 2021-03-20T23:00:00

