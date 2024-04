Les Olympiades de l’Amitié avec nos villes jumelées Château-Thierry, samedi 6 avril 2024.

Les Olympiades de l’Amitié avec nos villes jumelées Château-Thierry Aisne

Pour cette édition 2024, venez encourager les athlètes Castels et ceux de nos villes jumelées, Possneck, Mosbach et Grybow lors des Olympiades de l’Amitié les 6 et 7 avril.

Programme des Olympiades de l’Amitié

*Samedi 6 avril 2024

-9h00 Café d’accueil

-10h00 Tournois Volley Tennis de table

au Gymnase A.-M. Colchen

-14h00-16h30 Tournois

Tir à l’arc

Athlétisme

Accès aux filets dans les arbres

au Château médiéval

*Dimanche 7 avril 2024

-10h00 Tournois

Natation à Citélium

Basket 3×3 à Brossolette

Boxe à Brossolette

Gymnase P. Brossolette

-14h30 remise de médailles sur un air festif

Gymnase P. Brossolette .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

L’événement Les Olympiades de l’Amitié avec nos villes jumelées Château-Thierry a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne