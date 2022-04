LES OLYMPIADES DE LA VASE Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Samedi 13 août : Régate d’OFNI

Régate ouverte à tous, venez avec votre Objet Flottant Non Identifié.

Départ à 16h Dimanche 14 août : Olympiades de la vase

Jeux de vase

A partir de 15h00

