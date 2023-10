Les Olympiades de la Science à la Fondation GoodPlanet ! Fondation GoodPlanet Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les 14 et 15 octobre, la Fondation GoodPlanet organise les Olympiades de la Science avec pour thématique : le sport ! Deux jours pour apprendre, comprendre et expérimenter les liens entre science, sport et écologie.

Au programme, des témoignages, des projections de films pour toute la famille (dont le succès Netflix Don’t Look Up ! le déni cosmique), des expériences inédites par le jeu ou encore une fusion entre la Fresque du climat et Koh Lanta avec The Climate Workout ! Rendez-vous les 14-15 octobre au Domaine de Longchamp, il va y avoir du sport ! (tout est gratuit)

Samedi 14 octobre

A vos marques, prêts, partez ! Dès 11h45, un Ciné-kids spécial sport est organisé dans le Château avec 3 épisodes de “Partie de campagne” en partenariat avec Okoo (à partir de 6 ans), suivi à 14h et 16h30 de deux séances du Climate Workout ! pour transpirer en apprenant à prendre soin de la planète dans un format inédit mêlant Fresque du climat et Koh Lanta, déjà testé au Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

En parallèle, rendez-vous à 14h30 pour la projection inédite dans la salle de cinéma du film “Don’t Look Up”, succès de Netflix, suivie à 17h15 d’une rencontre “Avengers du climat” avec Christian Clot, co-fondateur de Deep Climate pour revenir sur une expérience inédite où l’humain a été confronté à plusieurs types de climats extrêmes mais représentatifs de notre futur.

Dimanche 15 octobre

Un Ciné-kids proposera dès 11h30 2 épisodes de “C’est toujours pas Sorcier” sur le sport en partenariat avec Okoo, suivi à 15h00 d’une rencontre “Avengers du Climat” avec la glaciologue Heïdi Sevestre pour découvrir les Sentinelles du climat, une expédition scientifique unique en son genre qui a eu lieu dans le haut Arctique en 2021. Heïdi Sevestre reviendra sur son expédition en abordant la dimension sportive et scientifique de son aventure, la préparation et les coulisses de son voyage.

Aussi, Adrien James dévoilera, lors d’une démonstration scientifique, les secrets de notre corps à l’effort, maquettes à l’appui ! (date à confirmer).

Les 14 et 15 octobre seront également l’occasion de participer au Serious Game “Le Simulateur de l’énergie” ou encore l’Escape Game “L’appartement de Clara”, et profiter des Olympiades scientifiques au Labo GoodPlanet pour expérimenter, manipuler, tester ses connaissances et tout comprendre, avec Les Savants Fous, les Shifters et notre équipe de médiation !

Retrouvez la programmation détaillée dans notre agenda !

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/olympiades-science-14-15-octobre-2/

