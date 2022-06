LES OLYMPIADES DE LA MER Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

LES OLYMPIADES DE LA MER Palavas-les-Flots, 9 juillet 2022, Palavas-les-Flots. LES OLYMPIADES DE LA MER

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

2022-07-09 – 2022-07-09 Palavas-les-Flots

14h30 L'association LOS POPINOS grâce au concours de tous, va animer l'après-midi les « Olympiades de la Mer »

avec des jeux nautiques sur le canal au niveau du ponton des joutes : tir à la corde entre les deux rives, courses de bouées, mât glissant, joutes gonflables … Afin de fédérer et de créer un lien inter-associations et citoyen, nous vous proposons de monter une équipe de 6 personnes majeures pour ces jeux. Soyez au rendez-vous et tous à l’eau ! Déguisement vivement souhaité ! Organisé par l’association LOS POPINOS et la Ville de Palavas-lesFlots au profit de Lorenzo Tarif : 5 euros par personne Inscription sur le groupe Facebook Los Popinos 14h30 L’association LOS POPINOS grâce au concours de tous, va animer l’après-midi les « Olympiades de la Mer »

Afin de fédérer et de créer un lien inter-associations et citoyen, nous vous proposons de monter une équipe de 6 personnes majeures pour ces jeux. Soyez au rendez-vous et tous à l'eau ! Déguisement vivement souhaité ! Organisé par l'association LOS POPINOS et la Ville de Palavas-lesFlots au profit de Lorenzo Tarif : 5 euros par personne Inscription sur le groupe Facebook Los Popinos

