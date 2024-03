Les Olympiades de la lecture Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson, samedi 20 juillet 2024.

Les Olympiades de la lecture Culture & Sport en Grand Est Samedi 20 juillet, 14h00 Médiathèque Yvon Tondon Gratuit, Sur inscription, 12 Places, prévoir maillot de bain

Une animation littéraire et sportive proposée par le réseau des médiathèques à la piscine communautaire, pour faire de la lecture un sport, en développant l’esprit d’équipe à travers un certain nombre d’épreuves plus farfelues les unes que les autres. Accueil de 12 enfants par séance. Maillot de bain obligatoire !

Médiathèque Yvon Tondon 4 Rue de l'Institut Joseph Magot, 54700 Pont-à-Mousson

