Les olympiades bressanes Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse, samedi 18 mai 2024.

À partir du 1er avril 2024, l’écomusée révèle une nouvelle version de son laboratoire, proposant aux visiteurs une découverte inédite de l’histoire et de la culture vivante de la région bressane. Divisée en deux chapitres, cette exposition vous convie à une visite interactive du patrimoine matériel et immatériel de la Bresse.

Dans le premier chapitre, baptisé « Le Château et ses Mémoires », les visiteurs seront plongés dans le passé captivant du château de Pierre-de-Bresse. Une sélection rigoureuse de tableaux retracera l’évolution architecturale de ce monument emblématique, offrant également un regard artistique local sur ce site chargé d’histoire. Une borne interactive permettra une plongée approfondie dans le passé à travers des récits et des archives numériques. De plus, un jeu de société innovant, conçu par l’équipe de l’écomusée et axé sur l’histoire du vêtement, entraînera les visiteurs dans une plongée ludique de l’évolution des modes vestimentaires et des coutumes.

Dans le deuxième chapitre, « La Bresse en Mouvement », l’exposition mettra en lumière l’importance du sport dans la culture locale. Grâce à des collections uniques et des prêts exceptionnels de matériel sportif utilisé par des champions locaux, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les diverses disciplines qui ont animé et animent la vie sportive de la Bresse. Des championnats d’athlétisme organisés au château de Pierre-de-Bresse, aux exploits d’une Bressane lors du championnat du monde de pêche, en passant par le glorieux passé du club Louhans-Cuiseaux ; ce chapitre vous invite à un voyage captivant à travers l’histoire et l’actualité sportive de notre territoire.

Ce nouvel espace d’exposition a été pensé pour offrir aux visiteurs une expérience immersive et enrichissante. En combinant des collections historiques à des éléments interactifs, chaque visiteur est invité à s’engager activement avec le patrimoine culturel de la Bresse. Que ce soit à travers l’observation des tableaux d’époque, la participation à des jeux interactifs ou la manipulation, chaque interaction permet de créer des liens vivants entre le passé et le présent, offrant une expérience muséale dynamique et ludique.

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des Comtes de Thiard édifié au XVIIème siècle et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan.

