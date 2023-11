EXPOSITION : COLLECTION PERMANENTE LES OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges, 23 décembre 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges,Haute-Garonne

Le conseil départemental s’est constitué, grâce aux dons des artistes, une collection rassemblant des peintures, sculptures, céramiques, dessins, vitraux… au fil des nombreuses expositions présentées à Saint-Bertrand-de-Comminges et Laréole..

2023-12-23 fin : 2023-12-24 17:00:00. .

LES OLIVETAINS Place du Parvis

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Thanks to donations from artists, the Conseil Départemental has built up a collection of paintings, sculptures, ceramics, drawings, stained glass, etc., over the course of numerous exhibitions held in Saint-Bertrand-de-Comminges and Laréole.

Gracias a las donaciones de artistas, el consejo departamental ha ido constituyendo una colección de pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos, vidrieras, etc. a lo largo de numerosas exposiciones celebradas en Saint-Bertrand-de-Comminges y Laréole.

Der Departementsrat hat dank der Schenkungen von Künstlern eine Sammlung aufgebaut, die Gemälde, Skulpturen, Keramiken, Zeichnungen, Glasmalereien usw. im Laufe der zahlreichen in Saint-Bertrand-de-Comminges und Laréole präsentierten Ausstellungen zusammenstellt.

Mise à jour le 2023-10-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE