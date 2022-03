[Les Olivétains] PRENDRE PLACE Les Olivetains, 18 mars 2022, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Depuis nos petites ou grandes places, ici et maintenant, nous contemplons le temps qui passe lentement ou à pas de géant. **Nous prenons place**, en ressassant nos souvenirs et en capturant nos futurs, en toute confiance pour libérer nos audaces. Nous envisageons seul ou ensemble nos chemins. _Prendre place pour sourire, embrasser, aimer, danser, devenir fou, clown ou combattant._ L’exposition interroge avec subjectivité le déploiement de nos vies individuelles et communes. Prendre place pour faire corps, transmettre et s’engager. Faire corps avec son intimité, sa famille, une fratrie, une sororité. Transmettre pour protéger, donner, recevoir ou au contraire rompre avec les normes et les atavismes. Dire, témoigner et débattre pour ne pas oublier. S’engager avec légèreté ou conviction pour soutenir, lutter et métamorphoser nos places. _L’éclectisme des formes et des fictions prennent place aux Olivétains_ _autour de 7 artistes pluriels (peinture, art graphique, photographie_ _et installation)._ _Cette exposition a été présentée pour la première fois à La galerie 3.1 dans le cadre des Arts en balade – Toulouse._ _Les Arts en balade organise un week-end portes ouvertes d’ateliers d’artistes, la dernière semaine du mois de septembre, sur le périmètre_ _géographique de Toulouse et de la métropole._

Entrée libre

Avec ANAÏS BARRACHINA – ARIANE BLANQUET – ÉLODIE MIGUET-BOUCHER – EL CHUZPO – PATRICE GODENZI – LUNAT – PÉDRO

Les Olivetains 31510 Saint Bertrand de Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne



