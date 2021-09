Aix-en-Provence Le Modjo Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les OLD SOCKS Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les OLD SOCKS Le Modjo, 11 septembre 2021, Aix-en-Provence. Les OLD SOCKS

Le Modjo, le samedi 11 septembre à 19:30

Voici 4 musiciens dont le répertoire est constitué aussi bien de covers que de compositions qui nous plongent dans un univers teinté de blues, ,bluegrass et folk. Alors laissez vous envouter par le son des guitares, banjo et autres dobro… Le Modjo, c’est apéro-concert: planches généreuses & dîner bien au chaud autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par ANTO, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60

3€

♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T19:30:00 2021-09-11T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le Modjo Adresse 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le Modjo Aix-en-Provence