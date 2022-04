Les oiseauxhivernants de l’estuaire du Trieux Lanmodez Lanmodez Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanmodez

Les oiseauxhivernants de l'estuaire du Trieux Lanmodez, 26 octobre 2022, Lanmodez.

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-26 12:30:00

Lanmodez Côtes d’Armor Lanmodez L’automne s’avance et les vasières de l’estuaire du Trieux accueillent de nombreux visiteurs en quête de douceur et d’une alimentation abondante : bernacles, canards, échassiers. Venez les découvrir depuis le littoral de Lanmodez. L’automne s’avance et les vasières de l’estuaire du Trieux accueillent de nombreux visiteurs en quête de douceur et d’une alimentation abondante : bernacles, canards, échassiers. Venez les découvrir depuis le littoral de Lanmodez. Lanmodez

