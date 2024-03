Les oiseaux urbains Maison du livre, de l’image et du son – Parvis Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Les oiseaux urbains Par l’auteur en compagnonnage, Antonio Carmona 6 et 7 avril Maison du livre, de l’image et du son – Parvis

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Embarquez pour une fiction sonore à travers la ville ! Suivez à la trace le parcours d’Ernest, un vieux grigou de 84 ans coursant le pigeon lui ayant volé le dernier souvenir de sa défunte femme. Rencontrez avec lui les différents personnages qui jalonneront sa route et découvrez, casques sur la tête, une histoire directement écrite pour et sur Villeurbanne, qui fait résonance avec ce que la ville et le mobilier urbain transportent de sensible, d’intime et d’universel.

Une histoire en épisodes qui s’écoute et se vit en direct en solitaire ou à plusieurs, en flashant les QR codes disséminés sur le parcours.

Cette balade est le fruit d’une fiction inédite écrite spécialement pour l’occasion par Antonio Carmona lors de son compagnonnage et directement inspirée de rencontres, d’ateliers d’écriture et de témoignages auprès d’enfants de l’école Ernest-Renan A et de séniors de la résidence autonomie Marx-Dormoy.

Point de départ de la balade : Maison du livre, de l’image et du son / Point d’arrivée : face au magasin Bleu Rouge

En continu – Inauguration le 6 avril à 14h en présence de l’auteur

Possibilité d’emprunter un lecteur MP3 et des écouteurs à l’accueil de la Mlis aux horaires d’ouverture du week-end.

Maison du livre, de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Vincent Pianina