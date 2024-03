Les oiseaux réveillent le printemps Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Saint-Vrain, dimanche 7 avril 2024.

Les oiseaux réveillent le printemps C’est le printemps, les oiseaux se remettent à chanter. A chacun sa mélodie… Leurs vocalisent sont leur signature. Ecoutez-les et vous saurez qui ils sont ! Dimanche 7 avril, 07h30 Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque

Au fil d’une promenade traversant des milieux écologiques variés, vous ferez, accompagné d’un guide naturaliste, l’inventaire et la description des oiseaux rencontrés en chemin. Ouvrez l’œil ! Les passereaux sont rapides… Et ouvrez les oreilles ! C’est encore le meilleur moyen de les détecter et de les reconnaître.

Prêt de matériel possible mais il est préférable d’apporter ses jumelles.

Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Avenue de l’Obélisque, 91770 Saint-Vrain, France Saint-Vrain 91770 Essonne Île-de-France

ornithologie chants d’oiseaux

AINVO