Gironde Le printemps est la période propice pour l’observation des oiseaux (chant, recherche d’un territoire, nidification, élevage des jeunes, etc…). La LPO vous propose une sortie pédagogique autour de l’oiseau sur le site naturel des Quinconces.

Place limitées à 20/25 personnes.

Réservation dès le 14 février 2023. +33 5 56 82 02 95 Huguenot Hubert

