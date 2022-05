Les oiseaux nous enchantent au Printemps

2022-06-04 – 2022-06-04 Venez écouter et découvrir les oiseaux de notre territoire dans le cadre du quartier du Manoir du Fay à Yvetot. Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, vous apprendra à reconnaître les oiseaux de notre région. Chants, lieu et mode de vie des oiseaux, différentes espèces, les volatiles normands n'auront plus de secrets pour vous ! N'oubliez pas de prendre des jumelles si vous en avez.

