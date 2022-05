Les oiseaux nocturnes de l’étang de Pontoux Pontoux Pontoux Catégories d’évènement: Pontoux

Pontoux Saône-et-Loire Pontoux EUR Passez une soirée d’été en compagnie d’un ornithologue confirmé qui vous fera découvrir les oiseaux aux mœurs nocturnes. Peut-être aurez vous la chance de croiser la route du Héron de nuit ?

Visite adaptée pour le public à mobilité réduite et public malvoyant.

