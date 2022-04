Les oiseaux nicheurs de retour de migration Pontoux, 26 avril 2022, Pontoux.

Les oiseaux nicheurs de retour de migration Pontoux

2022-04-26 – 2022-04-26

Pontoux Saône-et-Loire Pontoux

EUR Prenez une matinée pour observer discrètement ces grands voyageurs nous faire grâce de leur présence sur notre Espace Naturel Sensible. Ils ont parcourus près de 5000 kilomètres pour certains afin de trouver un nid douillet pour mettre au monde et élever leurs petits. Un guide Nature vous proposera jumelles et longue vue pour les voir de près.

Réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation.

pier@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 55 00

Pontoux

