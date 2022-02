Les oiseaux migrateurs du parc du Pâtis Parc du Pâtis Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Parc du Pâtis, le dimanche 6 novembre à 10:00

Découvrez les oiseaux migrateurs fréquentant le parc du Pâtis en automne. Prêt de jumelles et longue vue.

Sortie gratuite sur inscription (nombre de places limitées)

Sortie nature financée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux Parc du Pâtis Parc du Pâtis, Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T10:00:00 2022-11-06T12:00:00

