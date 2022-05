Les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

Les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel, 16 août 2022, Lampaul-Plouarzel. Les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel

2022-08-16 – 2022-08-16

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel Découvrez les oiseaux marins d’Iroise grâce à des petits ateliers ludiques et une bonne paire de jumelles, pour les observer et mieux les comprendre. atelier-ecolau@gozmail.bzh +33 6 10 80 75 20 https://atelier-ecolau.log.bzh/ Découvrez les oiseaux marins d’Iroise grâce à des petits ateliers ludiques et une bonne paire de jumelles, pour les observer et mieux les comprendre. Lampaul-Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Plouarzel Autres Lieu Lampaul-Plouarzel Adresse Ville Lampaul-Plouarzel lieuville Lampaul-Plouarzel Departement Finistère

Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-plouarzel/

Les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel 2022-08-16 was last modified: by Les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel 16 août 2022 finistère Lampaul-Plouarzel

Lampaul-Plouarzel Finistère