Le mardi 28 septembre 2021

de 14h à 16h

gratuit

Les oiseaux marins ou côtiers côtoient le territoire parisien, douze espèces sont observables, les plus communes sont le Goéland argenté (Larus argentatus), le Goéland brun (Larus fuscus), la mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) et la sterne pierregarin (Sterna hirundo). Ces oiseaux viennent parfois de loin, du Danemark ou même de la Biélorussie pour prendre leurs quartiers d'hiver.

