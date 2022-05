LES OISEAUX, LE SEL ET L’HOMME

2022-09-08 – 2022-09-08 Les marais salants s’offrent à vous sur les traces des oiseaux et des paludiers. Venez découvrir la formidable biodiversité des milieux littoraux !

Le séjour se termine par une sortie en mer vers Hoëdic.

Les réservations se font sur le site internet www.escursia.fr
loire-atlantique@lpo.fr
+33 2 51 82 02 97
http://loire-atlantique.lpo.fr/

Les réservations se font sur le site internet www.escursia.fr

