Les marais salants s'offrent à vous sur les traces des oiseaux et des paludiers. Venez découvrir la formidable biodiversité des milieux littoraux ! Le séjour se termine par une sortie en mer vers Hoëdic. Les réservations se font sur le site internet www.escursia.fr

2022-09-08T09:00:00 2022-09-08T19:00:00;2022-09-09T09:00:00 2022-09-09T19:00:00;2022-09-10T09:00:00 2022-09-10T19:00:00

